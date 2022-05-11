اتحاد الترايثلون يبحث المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحثت لجنة المنتخبات في اتحاد رياضة الترايثلون خلال اجتماعها الدوري برئاسة أحمد الشامسي مسيرة المنتخبات واستعداداتها للمشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة، التي تتضمن البطولة العربية للترايثلون المقررة في مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 الشهر الجاري، ومشاركة المنتخبات في الألعاب العالمية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة المنتخبات، أحمد الشامسي في تصريحات صحافية: «يحرص مجلس الإدارة على الاستعداد المناسب لكل المنتخبات في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأنها تسير في طريقها الصحيح». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محسن آل علي، محمد حسن المروي، سارة الأجنف، علي الشحي، الحسن عقيلي.

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