المنتخبات الصينية تتجه إلى الإمارات للاستعداد لـ «ألعاب باريس 2024»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحثت اللجنة الأولمبية الصينية إقامة المعسكرات التدريبية لمنتخباتها الوطنية المختلفة في الإمارات ضمن استعداداتها لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في «باريس 2024».

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، لوفد اللجنة الأولمبية الصينية برئاسة هاو تشينغ، عضو إدارة الرياضة في اللجنة الأولمبية الصينية، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، حسين المسلم، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وأعضاء الوفد الصيني المؤلف من نائب المدير العام للتسويق، وانغ مينغن، والمرافقين، زانغ ياكسين، شي تونغ، وهي زين.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن اللقاء تضمن استعراضاً لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي سنوياً، ومن بينها فعاليات رياضية دولية ومعسكرات لفرق ومنتخبات عالمية، والمنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة المؤهلة لاستضافة المعسكرات التدريبية للعديد من الرياضات، والتي استفاد منها العديد من الرياضيين استعداداً للبطولات الدولية، ومن بينهم الدنماركي فيكتور أكسيلسن الذي أثمر استعداده في دبي عن حصوله على ذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك أبطال أولمبيون من رومانيا والتشيك والمجر في مختلف الرياضات.

وأضاف البيان: قدّم سعيد حارب شرحاً عن المنشآت الرياضية المتطورة الموجودة في إمارة دبي، والتسهيلات التي يتم تقديمها للفرق والمنتخبات الزائرة والمنظمين العالميين».

ومن المقرر أن يقوم الوفد الصيني بزيارة العديد من المنشآت الرياضية في الدولة، التي يمكن أن تستضيف المعسكرات التدريبية لفرقها الوطنية استعداداً لأولمبياد باريس 2024، وفي مقدمتها استاد آل مكتوم في نادي النصر الرياضي، ونادي ضباط شرطة دبي، ومجمع حمدان الرياضي، ومدينة دبي الرياضية، وغيرها من المنشآت الرياضية.

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