ظروف خاصة تبعد دافيدسن عن الجزيرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن تقدم المدير الرياضي، الدنماركي مادس دافيدسن، باستقالته من منصبه، لظروف خاصة منعته من الاستمرار مع «فخر أبوظبي».

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن المدير الرياضي مادس دافيدسن تقدم باستقالته لظروف خاصة، على أن يستمر في القيام بعمله حتى نهاية الموسم.

وكانت شركة الجزيرة تعاقدت مع دافيدسن في يونيو 2020، قادماً من نادي شانغهاي إس آي بي جي الصيني، الذي شغل فيه منصب المدير التقني، وعمل بشكل مقرب مع نخبة من المدربين العالميين، الذين كان أبرزهم السويدي سفين غوران اريكسون، والبرتغالي آندريه فياش بواش، إذ عمل المدير الرياضي الدنماركي بشكل مقرب مع المدير الفني للفريق الأول، المدرب مارسيل كايزر، ومع فريق الإدارة على إعادة صياغة وتشكيل الفلسفة الكروية، وتطبيق أحدث وأفضل الأساليب والمعايير على مستوى جميع فرق المراحل السنية في النادي.

• المدير الرياضي دافيدسن تقدم باستقالته من منصبه.

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