رابطة المحترفين الإماراتية تعلن مواعيد الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان اليوم الإثنين عن مواعيد الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، والمقرر أن تقام جميع مبارياتها الأحد المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

واعتمدت الرابطة انطلاق مباريات الإمارات والعروبة، الظفرة وشباب الأهلي، والوصل وعجمان في تمام الساعة 6:15 مساءً.

فيما اعتمدت الساعة 9 مساءً موعداً لضربة بداية مباريات: خورفكان والجزيرة، النصر والعين، الوحدة واتحاد كلباء، بني ياس والشارقة.

وسيتم تحديد توقيت الجولتين 25 و26 بناءً على جدول الترتيب، وذلك مع سعي الرابطة إلى جدولة المباريات المرتبطة نتائجها بحسابات الفرق بشكل مباشر سواء بحسابات المنافسة على اللقب وصراع الهبوط لتقام في نفس التوقيت، في إطار حرصها في كل موسم على ضمان العدالة والمساواة في الفرص لجميع الأندية في هذه الجولات.

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