وليد أزارو يرفض تجديد عقده مع عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

كشفت مصادر قريبة الصلة من مهاجم عجمان المغربي، وليد أزارو، أن اللاعب رفض عرضاً مقدماً من إدارة ناديه لتمديد عقده لموسم آخر، وأشارت تلك المصادر إلى أن «أزارو»، ووكيل أعماله، اعتذرا عن الاستمرار مع البرتقالي لرغبة اللاعب في الاحتراف بالدوري الفرنسي، بعد أن تلقى عرضين للعب هناك.

وأضافت المصادر لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب لديه رغبة في الاحتراف الأوروبي أكثر من أي وقت مضى رغم تلقيه العديد من العروض العربية، سعياً لحفظ مقعد له في تشكيلة منتخب بلاده التي ستشارك في مونديال قطر 2022».

وتعاقد عجمان في فترة الانتقالات الشتوية مع المهاجم المغربي وليد أزارو في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي.

وشارك أزارو مع البرتقالي في ثماني مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بمعدل دقائق بلغ 720 دقيقة، وغاب مباراة واحدة منذ بداية الدور الثاني وكانت ضد الظفرة لتراكم البطاقات.

وسجل المهاجم المغربي، أربعة أهداف خلال المباريات التي ظهر فيها من بينهم هدف سجله من ضربة جزاء.

من ناحية أخرى تنتظر إدارة عجمان، من المدرب البرتقالي، تقريراً عن الفريق ومدى احتياجاته في الموسم الجديد تمهيداً لدراسة التقرير والبدء في تنفيذه قبل بدء التحضير للموسم الجديد.

ولا ينوي عجمان إحداث تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين المواطنين، وسيبقى ملف الأجانب هو الذي سيتم العمل عليه بشكل قوي، في ظل انتهاء عقد وإعارة جميع الأجانب باستثناء التونسي فراس بالعربي، الذي يتبقى في عقده موسمان آخران.

وكان عجمان قد مدد عقد مدربه الصربي غوران لمدة موسمين لقيادة البرتقالي في دوري المحترفين.

من ناحية أخرى شدد مدرب عجمان على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد الوحدة سعياً لإحراز مركز متقدم في جدول المسابقة.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نحن مستعدون للقاء الوحدة، أعرف جيداً أن ظروف الفريقين متشابهة بعد خسارتهما في الجولة الماضية، لكننا مستعدون لتقديم أفضل ما عندنا للفوز باللقاء».

وأضاف: «اللاعبون في قمة جاهزيتهم ولقد استغللنا الفترة القصيرة بين مباراة الجزيرة والوحدة لعلاج بعض الأخطاء، وأنا على ثقة من أن فريقي سيقدم أفضل ما عنده ضد الوحدة».

• عجمان تعاقد مع وليد أزارو قادماً من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر.

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