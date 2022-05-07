قائد العين: تبقى لنا 1% لحسم الدوري وأتحدى الجماهير لحشد 15 ألف لمباراة الأربعاء

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أكد قائد فريق العين، الدولي خالد عيسى بأن فريقهم حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنسبة 99% مقرأً في الوقت ذاته بأنه لا تزال هناك ما نسبته 1% للتتويج بصورة رسمية، في إشارة لحاجة فريقهم للحصول على 3 نقاط من أصل 4 مباريات تنتظرهم حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الفوز الثمين مساء اليوم على الظفرة بهدف نظيف ضمن الجولة 22 من المنافسة.

وبات "الزعيم" يكفيه الفوز في مباراته القادمة أمام الجزيرة المقررة على استاد هزاع بن زايد مساء يوم الأربعاء المقبل ليضمن رسمياً التتويج باللقب نهاية الموسم وحتى دون انتظار بقية مباريات الأندية المنافسة معه على اللقب، إذ يتصدر الفريق الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة من بقية مطارديه الوحدة، الجزيرة والشارقة على التوالي.

ودخل الحارس الدولي في تحدي مع جماهير "البنفسجي" طالبهم من خلالها بالحضور لمواجهة الجزيرة بعدد 15 ألف مشجع من اجل حسم الـ 1% المتبقية لتحقيق اللقب والاحتفال معهم بلقب المسابقة الغائب منذ سنوات، وقال: "نحن كلاعبين نتحداهم بالحضور بـ 15 ألف متفرج لمباراة الأربعاء وبقية المواجهات".

وقال خالد عيسى الذي أنقذ فريقه من استقبال هدف التعادل في الثانية الأخيرة في مباراة الظفرة وأمن نتيجة الفوز في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية عقب المباراة إن التوفيق كان حليفهم في المباراة وأنهم كانوا سيئين خلال اللقاء ولكنهم مع ذلك حققوا الانتصار.

وأضاف: "أتوقع أن المدرب سيرجي ريبروف غير راض عن الأداء في مباراة اليوم وسيكون لديه حديث معنا من اجل مناقشة السلبيات التي ظهرت على أدائنا في مباراة اليوم".

وتنتظر "الزعيم" 4 مواجهات حتى نهاية الموسم أمام الجزيرة، النصر، عجمان والشارقة على التوالي.

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