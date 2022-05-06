منتخب الشاطئية يواجه مصر وديا في مباراتين تحضيرا لـ"غرب آسيا"

المصدر: الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراتين وديتين مع نظيره منتخب مصر الشقيق يومي 10 و 12 مايو المقبلين، ضمن معسكره الخارجي بجمهورية مصر العربية، استعداداً لمشاركته في البطولة الثانية لاتحاد غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم للفترة من 16 إلى 21 مايو.

وكان منتخبنا قد وصل أمس إلى مدينة الأسكندرية بقائمة ضمت 14 لاعباً، هم : حميد جمال، أحمد بشر، وليد المحمدي، وليد بشر، سعيد عيد، هيثم الكعبي، علي المحمدي، راشد عيد، جمال محمد، عبدالله عباس، هشام منتصر، عباس علي، محمد عبيد، محمد علي.

ويُعد هذا المعسكر محطة الإعداد الثالثة والأخيرة لأبيض الشاطئية لتحضيره لبطولة غرب آسيا، حيثُ سبق لمنتخبنا التجمع الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي في شهر مارس الماضي، بينما أقام محطة إعداده الثانية في نادي شباب الأهلي دبي بالممزر في شهر أبريل الماضي وخاض خلالها 6 مباريات ودية أمام منتخبي لبنان وسويسرا.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت يوم يوم 26 أبريل الماضي قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى، ويفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب عُمان يوم 16 مايو، ثم يواجه منتخب لبنان يوم 17، ويختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الكويت يوم 18 من الشهر ذاته.

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