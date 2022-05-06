الجزيرة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في مرمى عجمان

المصدر: أحمد طارق - دبي

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بعدما فاز على عجمان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد "البرتقالي" عند 28 نقطة. وسيطر فريق الجزيرة على مجريات اللعب في الشوط الأول بينما اعتمد عجمان على الهجمات المرتدة، وأثمرت سيطرة صاحب الأرض عن إحراز المالي عبدالله ديابي الهدف الأول في الدقيقة 17 بعدما قاد عبدالله رمضان هجمة منظمة ومرر الكرة إلى علي مبخوت الذي لعب كرة بينية جميلة إلى ديابي وسدد الأخير الكرة بمهارة في مرمى عجمان.

وواصل "فخر أبوظبي" أفضليته وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعدما لعب المتألق عبدالله رمضان كرة جميلة خلف مدافعي عجمان ووصلت إلى مبخوت الذي استلم الكرة وسددها بطريقة رائعة في المرمى.

أما الشوط الثاني شهد تحسناً كبيراً في أداء فريق عجمان وأهدر المغربي وليد أزارو فرصة محققة لإحراز الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة في جسد الحارس علي خصيف ولمست المدافع خليفة الحمادي وارتدت من القائم قبل أن يبعدها الحمادي من أمام المرمى (53).

وتألق علي خصيف في التصدي لفرصة خطرة أخرى بعدما لعب البرازيلي لياندرو كرة بينية إلى فراس بالعربي الذي سدد الكرة في المرمى ولكن خصيف أبعد الكرة ببراعة (64). وفي الدقيقة 72 أضاف علي مبخوت الهدف الثالث بعدما لعب البديل محمد جمال كرة جميلة انفرد على إثرها مبخوت وسددها على يسار الحارس علي الحوسني لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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