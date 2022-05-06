«أبيض 2008» يُشارك في بطولة أرمينيا الدولية الودية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُشارك المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 14 سنة (مواليد 2008) في بطولة أرمينيا الدولية، الودية التي ينظمها الاتحاد الأرميني للفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، بمشاركة منتخبي أرمينيا ولبنان.

ويفتتح المنتخب مشاركته في هذه البطولة بملاقاة منتخب لبنان في العاشر من مايو الجاري، ثم في المواجهة الثانية، يلتقي منتخب أرمينيا في 12 من الشهر ذاته.

ودشن المنتخب، أول من أمس، معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام قبل السفر إلى أرمينيا.

وأدى لاعبو المنتخب أولى الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري والجهاز الفني المساعد، بمشاركة 21 لاعباً، وهم: عبدالرحمن خالد، سهيل عادل، محمد جاسم (الجزيرة) مبارك النوبي، عبدالله فهد، عمر مبارك (الوحدة) عبدالله راشد، بطي فرج (العين) مايد عادل، مبارك بوسمرا (النصر) سالم عصام، مايد محمد (الوصل) عبدالله أحمد، محمد يوسف، محمد بطي (شباب الأهلي) سلطان راشد (حتا) سعيد مبارك (رأس الخيمة) عبيد عمران (الشارقة) محمد يوسف، محمد يوسف (الفجيرة) مايد محمد (دبا الحصن).

يذكر أن انتقاء لاعبي منتخب مواليد 2008، هو نتاج لمشروع البرنامج الوطني لتطوير الناشئين، الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي، بإشراف ومتابعة لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة برئاسة حميد أحمد الطاير، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة، والذي تضمن أربع مراحل لفرز أفضل اللاعبين الموهوبين، من خلال التدريبات المنتظمة التي أقيمت على مدار ستة أشهر متصلة.

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