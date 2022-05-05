مزاد على قمصان لاعبين في العين وشباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت اليوم الخميس، ولمدة 10 أيام، فعاليات مزاد على عدد من قمصان لاعبي العين وشباب الأهلي، التي ارتدوها في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد.

وقالت الرابطة في بيان: "تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية".

وأضافت: "سيكون المزاد مفتوحاً طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي النهائي الذي شهد تتويج العين باللقب الثاني في تاريخه في كأس رابطة المحترفين، بعد مباراة مثيرة أمام منافسه شباب الأهلي، حُسمت بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

أبوظبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news