النصر والوصل يبحثان عن فوز معنوي في «الديربي الغائب»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يبحث فريقا النصر والوصل، اليوم، عن تحقيق الفوز في المباراة التي تجمع الفريقين في استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، عند الساعة 20:45 مساءً، وهي المباراة التي كانت تشكل صراعاً من نوع خاص، ومباراة لها حساباتها في ديربي بردبي التاريخي، الذي ستغيب عنه الإثارة، اليوم، بسبب موقف الفريقين في جدول الترتيب، وابتعادهما عن المنافسة على أي لقب من بطولات الموسم الحالي، إلى جانب تقديم سلسلة من النتائج السلبية، خصوصاً فريق النصر. وفاز النصر 2-1 في مباراة الدور الأول، ويوجد النصر في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، فيما يوجد الوصل في المركز السادس بـ29 نقطة.

وكان النصر صاحب الأرض في مباراة اليوم قد تعادل في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، ليفشل في تحقيق النقاط الثلاث، بينما نجح الوصل في تحقيق فوز سهل على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة، ليتخطى النصر في الترتيب، ويقترب من شباب الأهلي صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويعتبر الوصل هو الأقرب إلى تحقيق نتيجة إيجابية، اليوم، خصوصاً بالنظر إلى الحالة الدفاعية السيئة للنصر، الذي استقبل 30 هدفاً حتى الآن، بينما استقبل الوصل 21 هدفاً، بمعدل هدف في كل مباراة، وكانت جماهير الفريقين تستعد لهذه المباراة بشكل خاص من خلال الاستعدادات داخل الملعب، أو الحملات الجماهيرية على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالتأكيد هذا لم يحدث بشكل كبير قبل مباراة اليوم، بسبب غضب الجماهير، خصوصاً النصراوية، من نتائج فريقها هذا الموسم.

ويهدف الوصل، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى فرق قطاع المراحل السنية، إلى الإعداد الجيد للموسم المقبل، بعدما نجحت أربعة فرق في الحصول على بطولات المراحل السنية، وهو ما يعني وجود قاعدة متميزة من اللاعبين في القطاع، إضافة إلى أن وضع الفريق ربما يكون أفضل حالاً من النصر، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب.

وجاءت خسارة اللاعب ليما، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وابتعاده عن الفريق في ما تبقى من مباريات لتشكل ضربة قوية للجهاز الفني للفريق، الذي يبحث الآن عن تشكيل مناسب للموسم المقبل، خصوصاً مع تألق اللاعب علي صالح، ووجود عدد متميز من اللاعبين الصاعدين.

ويعتبر الفوز في ديربي النصر والوصل بطولة في حد ذاتها لدى عدد كبير من مشجعي الفريقين، لما للمباراة من تاريخ كبير يجمع الفريقين منذ انطلاقة بطولة الدوري، ولكن في الموسمين الماضيين لم يكتب للمباراة الظهور بشكلٍ متميز، خصوصاً مع غياب الجمهور، وابتعاد الفريقين عن المنافسة في بطولة الدوري.

• الفوز في ديربي النصر والوصل يعتبر بطولة في حد ذاتها لدى عدد كبير من مشجعي الفريقين.



• 3 نقاط فقط تفصل بين الفريقين في ترتيب فرق دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news