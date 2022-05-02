البلغاري الكسندروف بطلا لـ "دبي كايت سيرف المفتوحة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج المتسابق البلغاري المقيم في دبي الكسندروف شافدار بطلا لسباق هايدروفويل في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف 2022 التي اسدل الستار على منافساتها الاحد بعد يومين شاقين من التنافس في شواطي جميرا.

وأنجز الكسندروف المهمة بنجاح بعدما جمع أعلى معدل نقاط من 8 مراحل أقيمت على مدار يومين متتالين متفوقا على المتسابق الجنوب افريقي كليف بارسونوس الذي حل ثانيا والمتسابق الايطالي ماركو دي فالبيت (الثالث).

وحقق الحدث الذى نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022 بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) نجاحا كبيرا بمشاركة ما زيد عن 20 متسابقا من 12 دولة هي امريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا وبلغاريا والنمسا وألمانيا والبرتغال وأوكرانيا إضافة إلى الإمارات.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للشراع والتجديف يرافقه محمد الكمدة عضو مجلس ادارة نادي دبي لزوارق الشاطئ بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأول وتقليدهم الميداليات.

واشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالحدث والمشاركة الفاعلة من محبي رياضة كايت سيرف.

وقال إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حريص على أحداث التنوع في روزنامة الأحداث والفعاليات طوال الموسم وخاصة الرياضات القريبة من شرائح المجتمع وتمارس بكثافة في شواطئ الامارة ومن بينها كايت سيرف موجها الشكر الجزيل لأسرة نادي زوارق الشاطئ (دوسك) على التعاون والتنسيق لانجاح الفعالية المميزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news