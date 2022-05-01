العين يقدم "العيدية" لجماهيره ويقترب من اللقب الـ 14

المصدر: معاذ كمبال - العين

حسم فريق العين مباراة "الكلاسيكو" أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليوسع الفارق مع جاره الوحدة إلى 7 نقاط مجدداً بعد أن وصل للنقطة 52 التي جعلته على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه، فيما تجمدت نقاط "الفرسان" عند 30 في المركز الخامس.

ويدين "الزعيم" بالفضل لمهاجمه التوغولي لابا كودجو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 من عمر المواجهة ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة، قبل أن يحصل ذات اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقة من نهاية اللقاء ليغادر بالحمراء.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

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