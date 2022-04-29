اتحاد كلباء يكشف عن شعاره الجديد بعد مرور 50 عاماً على تأسيسه

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أطلقت شركة نادي اتحاد كلباء شعاراً جديداً للنادي، تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيسه، إذ يعبر الشعار عن أصالة النادي وتأريخه الكروي، ليعبر عن تطلعاته المستقبلية الجديدة.

وقال عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية عيسى بن هويدن، لـ«الإمارات اليوم»: «تزامناً مع مناسبة تأسيس 50 عاماً على تأسيس نادي اتحاد كلباء، تم إطلاق شعار شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، وبما يتوافق مع التطور والرؤية المستقبلية للنادي أن يكون في واجهة الأندية الإماراتية على كل الصعد».

وأوضح: «سيبدأ العمل بالشعار الجديد ابتداء من الموسم الرياضي المقبل»، موضحاً أن «مجلس الإدارة يتطلع لمستقبل كروي جديد يتناسب والنقلة النوعية التي يعيشها النمور، وبشكل يليق بطموح أسرة النمور أن يكون مميزاً بعطائه».

وتابع: «نجحت الفرق الأول للنادي وأغلب فرقه العمرية من تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات التي خاضها، كما نجح برفد المنتخبات الوطنية بكثير من اللاعبين الموهوبين خلال فترة الـ50 عاماً الماضية من تاريخ النادي، ما يسعد أسرة النادي بذلك».

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