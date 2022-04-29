بدر طبيب يتولى تدريب «الصقور» بدلاً من المصري أيمن الرمادي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم في بيان رسمي، تولي المدرب المواطن بدر طبيب، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب المصري أيمن الرمادي، بعد أن كان طبيب مساعداً للمدرب المصري، دون الكشف عن مصير الرمادي، وهل سيكون له دور إشرافي في الفريق أو النادي أم لا.

وأكد النادي في بيانه: «عقد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات اجتماعاً مع مدرب الفريق الأول أيمن الرمادي، حيث استمع الجميع لتقرير مفصل من المدرب عن حالة ووضع الفريق الأول، والأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه، وعليه تم الاتفاق على تسليم بدر طبيب تدريب الفريق الأول، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة».

وأضاف البيان: «أكد مجلس الإدارة والمدرب خلال الاجتماع ضرورة خلق أجواء إيجابية في الفريق، وبث روح جديدة، يأمل من خلالها تغيير الصورة، والتمسك بالفرصة والبقاء بدوري أدنوك للمحترفين، وأشاد الجميع بتضحية المدرب أيمن الرمادي لخلق روح جديدة في مسيرة الفريق للمرحلة القادمة».

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