الشارقة يودع "الآسيوية" بالخسارة في مباراة "الواجب" أمام الاستقلال

المصدر: منصور السندي - دبي

اختتم فريق الشارقة مشاركته في دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام استقلال دوشنبيه الطاجيكي صاحب المركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة الأولى بهدفين نظيفين سجلهما إيريك بوكوم" 14" وفاديسلاف كوزمنين "90"، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض في الجولة السادسة والأخيرة. وتعد هذه الخسارة الثالثة للشارقة، بعدما كان خسر أمام الهلال السعودي والريان القطري، فيما فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراتين وحصد خمس نقاط فقط محتلا المركز الثالث خلف الهلال المتصدر برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة أيضا

ولم يقدم الشارقة المردود الفني المطلوب خصوصا بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في البطولة، وفقد الفريق حارس مرماه الأساسي عادل الحوسني لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفريق السابقة أمام الهلال. وسيعود الشارقة للمنافسة المحلية، إذ سيواجه غدا العروبة ضمن الجولة 21 لدوري المحترفين.

وفي ذات المجموعة ألحق الريان الخسارة الأولى بالهلال حامل اللقب بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين وقد ضمن الهلال التأهل مباشرة للدور المقبل رغم الخسارة فقد حافظ على الصدارة، فيما تأهل الريان كأحد أفضل ثواني في المجموعات الخمس في البطولة.



ترتيب فرق المجموعة الأولى

1- الهلال " 13 نقطة"

2- الريان " 13 نقطة "

3- الشارقة " 5 نقاط"

4- الاستقلال " 3 نقاط"

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