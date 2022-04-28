عبدالله علي: كل تركيز العين على لقاء شباب الأهلي في الدوري وليس الكأس

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، إن التركيز كله منصب على مواجهة شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ21، وليس على نهائي كأس رابطة المحترفين المزمعة إقامتها الأربعاء القادم.

وأكد عبدالله علي في تصريحات لموقع نادي العين الإلكتروني: «المرحلة المقبلة تعتبر حاسمة للفريق، والجميع يتسلح بالجدية والمسؤولية، وقد تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم من أجل النادي، وإسعاد الجماهير». ويتصدر «الزعيم» ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة، الذي خاض مباراة أكثر من العين، لكن الفريق تنتظره سلسلة من المواجهات القوية في الجولات المتبقية، إذ سيصطدم بشباب الأهلي، الظفرة، النصر، الجزيرة، عجمان، والشارقة على التوالي.

وقال عبدالله علي إن الفترة المقبلة تتطلب تركيزاً كبيراً، ومضاعفة الجهود حتى يتمكن الفريق من تحقيق أهدافه.

وكان العين استأنف تحضيراته بعد الراحة القصيرة التي منحها المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف للاعبي الفريق عقب الودية التي جمعتهم بفريق الاتفاق السعودي، والتي انتهت بفوزهم 3-1، وسيدخل الفريق مواجهة السبت متسلحاً بالراحة، بعكس شباب الأهلي الذي يعاني لاعبوه الإجهاد، بسبب عودتهم أمس من السعودية، عقب المشاركة في أبطال آسيا التي أقيمت بنظام التجمع، وشهدت خوض الفريق 6 مباريات مضغوطة.

• العين يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف.

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