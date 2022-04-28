شرطة أبوظبي تتوّج الفائزين ببطولة «عام الخمسين الرمضانية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّجت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة عام الخمسين الرمضانية، ضمن درع القائد العام للتفوق الرياضي، والتي ضمت ثماني مسابقات وعدداً من الفعاليات المصاحبة، وشارك فيها تسعة قطاعات وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وحضر التتويج العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والعميد عمران أحمد المزروعي نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمنتسبين.

ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الأول في كرة القدم (رجال). وحصل على لقب أفضل حارس سالم الحنطوبي، ولقب هداف المسابقة عبدالله الشيبة، ولقب أفضل لاعب محمود يوسف.

وفي فعالية الشطرنج فاز الرقيب أول عبدالله إدريس الحامد من قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول. وفي مسابقة تحدي القوة «عن بعد» رجال، حصل على المركز الأول قطاع المهام الخاصة. أما في مسابقة السيدات، فقد فاز بالمركز الأول فريق قطاع الموارد البشرية، وفي مسابقة الجري «تريد منت» رجال، حصل على المركز الأول فريق قطاع المهام الخاصة، وعلى مستوى السيدات، فاز فريق قطاع المهام الخاصة.

وتوّج فريق قطاع الموارد البشرية في الكرة الطائرة «الشاطئية» رجال، أما لدى السيدات فحصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الأول. وفي مسابقة شد الحبل (رجال)، حصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الأول.

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