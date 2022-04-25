يوغا ولياقة بدنية وافطار مجاني في دبي.. يومي 26 و27 رمضان

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشف معرض دبي للحياة النشطة، عن إطلاق "أكتف أون بيتش"، مهرجان اللياقة البدنية المجاني الأول، على مدار يومين 27 و28 أبريل (26 و27 رمضان)، في فندق كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جميرا بالتعاون مع مركزي فيت اند جلام وذا بلاتفورم استوديوز.

ووفقا لبيان رسمي "ستتاح الفرصة للمشاركة خلال شهر رمضان المبارك في مجموعة من جلسات اليوغا الشاطئية والتدريبات الرياضية الأساسية والمخصصة بإشراف المدربتين الأمريكيتين من أصول أردنية الشقيقتين ربا وهبة علي. وسيختتم المهرجان فعالياته بتقديم إفطار مجاني للمشاركين".

وينطلق اليوم الأول من الفعالية (يوم الأربعاء 27 ابريل) في الساعة 4:30 بعد الظهر، حيث سيحظى المشاركون بحقائب هدايا تضم منتجات ووجبات خفيفة وعبوات مياه من فيت اند جلام وكايند وفيجي.

وسيتسنى للمشاركين الاختيار بين المشاركة في جلسة يوغا أو جلسة تدريبات رياضية أساسية وحرق دهون بإشراف مركز فيت اند جلام عند الساعة 5 مساءً. ويلي ذلك تمارين لتعزيز القدرات البدنية والذهنية لمدة 45 دقيقة بإشراف المدربة هبة في الساعة 6 مساءً، وسيكون الختام مع وجبة إفطار مجانية.

وتبدأ أنشطة اليوم الثاني (يوم الخميس 28 ابريل) في الساعة 5:30 مساءً، حيث تنطلق جلسة التمارين الخفيفة بإشراف ربا عند الساعة 6 مساءً وتستمر على مدار ساعةٍ كاملة، تليها وجبة إفطار مجانية.

وقال كريج هارتلي، المؤسس المشارك لمعرض دبي للحياة النشطة: "يسرنا إطلاق فعالية أكتف أون بيتش بمفهومها المبتكر في الإمارات، حيث ندرك أهمية تثقيف الناس حول كيفية الحفاظ على صحتهم وعافيتهم خلال شهر رمضان المبارك تحديداً، حيث نشهد القليل من فعاليات اللياقة البدنية. ويسرنا التعاون مع مدربتين خبيرتين بمستوى ربا وهبة، ونتطلع إلى مشاركتهما في جلسات التدريب الشاطئية في فندق كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جميرا".

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