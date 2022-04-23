"الإمبراطور" يتوج بلقب كأس بطولة شباب الحمرية الرمضانية

المصدر: الإمارات اليوم

اختتمت بطولة شباب الحمرية الرمضانية بدبي في ظل أجواء مميزة، حيث توج فريق الإمبراطور بلقب النسخة الأولى، وذلك بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الاتحاد 2/0، ليحصل على المركز الأول للبطولة برصيد 12 نقطة.

وحل فريق الأساطير ثانيا برصيد 10 نقاط، وفريق الشباب على المركز الثالث بـ 10 نقاط، وحصل فريق الاتحاد على المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وخلال الختام تم تكريم اللاعب صلاح المهيري بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وعيسى الشامسي اللاعب المثالي، وأحسن حارس احمد السويدي، وأحسن وسط خالد الشامسي، والفريق المثالي فريق الشباب.

وتم تكريم حكام البطولة، جمال السويدي، ومروان السويدي، وسعيد المهيري، وسالم المهيري، ومحمد حثبور المهيري.

وأشرف على تنظيم البطولة، عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، ومحمد عبيد السويدي، وعبد الله ضاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي.

وقال عبيد راشد عمران الشامسي المشرف على تنظيم البطولة في تصريح صحافي: بحمد الله تكللت مباريات البطولة بالنجاح من جميع النواحي، وبلغت صداها القريب والبعيد، ولن تكون الأولى بإذن الله لرغبة الكثيرين باستمرارها والمشاركة فيها وهذا يدل على أجوائها العائلية والمنافسة الشريفة فيها وحسن التنظيم.

وأضاف الشامسي:" أخذت البطولة طابعاً شعبياً ولكن على الجانب الأخر كان هناك حضواً رسمي لمبارايت البطولة، فشرفنا بالحضور عبدالله محمد البسطى الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور أحمد سعد الشريف نائب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وضرار حميد بالهول الفلاسي مدير عام "مؤسسة وطني الإمارات، والعقيد الدكتور جمعة سلطان الشامسي من شرطة دبي، وفهد عبدالرحمن عيون لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق، وحمد سلطان الشامسي لاعب نادي الوصل السابق، وحميد عبدالله الشامسي من دائرة الآراضي والأملاك بدبي، وعلي محمد الشيباني من مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية".

وقدم المشرف على تنظيم البطولة الشكر إلى كافة الداعمين للبطولة والحضور الكريم الرسمي والشعبي، الذى كان سبباً رئيساً فى دعم ونجاح مبارايات البطولة.

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