الشارقة في لقاء الفرصة الأخيرة أمام الهلال بـ"أبطال آسيا"

المصدر: منصور السندي - دبي

تنتظر الشارقة عند الساعة 12.15 منتصف ليلة اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، مهمة صعبة أمام الهلال السعودي حامل اللقب، في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية.

وتعد هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للشارقة، حيث لا خيار أمامه سوى الفوز، مع خسارة الريان القطري أمام الاستقلال الطاجيكي لإنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عبر المركز الثاني الذي ينافسه عليه الريان، علما أن لقاء الذهاب بين الشارقة والهلال انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. وتبدو مهمة الشارقة شبه مستحيلة، مع تبقي مباراة أخرى في الجولة الأخيرة أمام الاستقلال 28 الجاري.

وفي حال خسارة الشارقة أو تعادله، مع فوز الريان أو تعادله هو الآخر أمام الاستقلال الطاجيكي فإن الريان يكون قد ضمن التأهل دون انتظار الجولة الأخيرة. ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، والريان ثانيا بسبع نقاط، والشارقة ثالثا بأربع نقاط، والفريق الطاجيكي أخيرا بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى:

1-الهلال "12 نقطة"

2-الريان "7"

3- الشارقة "4"

4- الاستقلال 0



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