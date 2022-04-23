النصر يعود من كلباء بنقطة التعادل في مباراة شهدت ضربتي جزاء

المصدر: محمد فاضل - كلباء

تعادل فريقا إتحاد كلباء مع ضيفه النصر بهدفين لمثله أمس الجمعة ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة أصبح رصيد اتحاد كلباء 24 في المركز العاشر، بينما النصر 26 في المركز السابع.

وشهد الشوط الثاني تسجيل 4 اهداف كان العميد البادىء بالتسجيل عن طريق ضياء سبع بعد هجمة قادها تيغالي، وتمكن من التخلص من مدافعي كلباء، وأرسل الكرة لضياء سبع الذي سددها قوية إلى المرمى 70، بعدها بدقائق حصل كلباء على ضربة جزاء بعد إعثار سعيد سويدان لأحمد جشك ليسجل التوغولي مالابا هدف التعادل 74.

ومنح حكم المباراة ضربة جزاء للنصر بسبب ملامسة الكرة يد عبدالعزيز حمد وبعد خطأ ارتكبه حارس المرمى جمال عبدالله سجل منها كارفالهو هدف النصر الثاني 82.

وسجل كلباء هدف التعادل عن طريق عبد العزيز حمد بعد تسديدة صاروخية من خارج الجزاء 89، لتنتهي

بعدها المباراة بالتعادل الايجابي.

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