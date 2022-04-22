أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد النسخة الثانية من بطولة العالم للسبارتن 2022، التي ستحتضنها أبوظبي في صحراء الوثبة، من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 125 ألف دولار أميركي.

وكانت نسخة 2021 التي أقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، قد حققت نجاحات كبيرة بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة من أكثر من 50 دولة حول العالم، بصحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة العام الماضي.

وتقام نسخة 2022 في صحراء الوثبة، لتؤكد أبوظبي، مجدداً، على مكانتها كوجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، حيث يتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) في الثالث من ديسمبر، فيما ستقام بطولة العالم للفرق (سوبر) في الرابع من ديسمبر، أما في الثاني من ديسمبر فسيكون فرصة مناسبة للاحتفال باليوم الوطني الـ51، واستقبال جميع المشاركين استعداداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي.

كما ينظم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن سباقات مجتمعية مناسبة لجميع الفئات العمرية، وتشمل سباق الـ«سبرينت» 5 كلم + 20 حاجزاً، وسباق الـ«سوبر» 10 كلم + 25 حاجزاً، وسباق الـ«بيست» 21 كلم + 30 حاجزاً، كما تتوافر سباقات مناسبة للناشئين (كيدز) تراوح مسافاتها ما بين نصف ميل وميلين.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «فخورون بالإعلان، مجدداً، عن موعد استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للمرة الثانية، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى».

من جانبه، قال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «متحمسون للعودة مجدداً إلى أبوظبي بعد نسخة أولى مبهرة، وتجربة استثنائية جديدة من نوعها بالنسبة لمجتمع سبارتن».

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى شهدت تتويج الكندي رايان اتكنز بلقب الرجال، أما على صعيد السيدات، فقد أحرزت ليندسي ويبستر اللقب، فيما فازت فرنسا بلقب بطولة العالم للفرق.

• أبوظبي استضافت نسخة بطولة العالم للسبارتن في 2021 بمشاركة أكثر من 50 دولة.

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