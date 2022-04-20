افتتاح بطولة «الفرجان» الرمضانية في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

انطلقت في استاد الفجيرة الدولي، مساء أول من أمس، منافسات بطولة الفرجان لكرة القدم الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ضمن مبادرة فرجان برعاية مصرف أبوظبي الإسلامي، بمشاركة ثمانية فرق تمثل كل أحياء ومناطق إمارة الفجيرة.

وشهد الافتتاح نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي ناصر اليماحي، وعدد من القيادات الرياضية والشرطية وضيوف شرف البطولة لاعبي منتخب الإمارات 90 عدنان الطلياني وعبدالله سلطان وخليل غانم وعبدالرحمن محمد وفهد عبدالرحمن وعبدالعزيز محمد وبدر صالح وحسين غلوم.

وشمل الحفل مباراة استعراضية بين نجوم الجيل الذهبي لنادي الفجيرة الرياضي ونادي العروبة الرياضي، بدأت بأقدام أصحاب الهمم أطفال التوحد كمبادرة إنسانية لدمجهم مع أفراد المجتمع. من جانبه، أكد العميد الطنيجي حرص وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة على تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خلق جو من الألفة بين أفراد المجتمع لتعزيز كل المجالات المجتمعية، ومنها الرياضية، وأهمية إقامة البطولات والفعاليات في شهر رمضان، تشجيعاً لممارسة الرياضة والمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمع.

وفي المنافسات فاز فريق شرطة الفجيرة على فريج الغرفة بهدفين نظيفين، وفاز فريق الدفاع المدني بالفجيرة على فريق الاتحاد للكهرباء والماء 4-2.

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