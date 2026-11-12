"الداخلية" تدعو إلى عدم تداول الشائعات بشأن حادث الفجيرة

دعت وزارة الداخلية إلى عدم تداول الشائعات بشأن حادث الفجيرة في إطار المتابعة المستمرة للحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة، مؤكدة أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة, بالتعاون مع الجهات المختصة، تواصل التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بالجمهور عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث، وضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، التي ستواصل الإعلان عن التفاصيل والمستجدات أولاً بأول.

كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته.