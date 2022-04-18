اتحاد بناء الأجسام يبدأ خطوات تشكيل منتخب اللياقة البدنية

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أنه دشن خطواته الرئيسة لتطوير رياضة اللياقة البدنية في الدولة، والعمل على تشكيل منتخب لهذه اللعبة، حتى يتسنى له المشاركة مستقبلاً في البطولات على المستويين المحلي والدولي. وقال رئيس لجنة اللياقة البدنية، أحمد الفلاسي، في تصريح صحافي: تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين، لبحث تطوير اللياقة البدنية، ونتطلع لإعداد منتخب يخوض المنافسات المحلية والدولية في المستقبل القريب، من خلال الأندية والصالات الرياضية التي تمارس فيها هذه اللعبة تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على أن يتم اختيار الرياضيين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب لخوض الاختبارات الأولية تمهيداً لاختيار الأفضل بينهم.

وقال إن الأمر لن يقتصر على الرجال بل السيدات أيضاً، حيث سيكون الأمر بعهدة عضو مجلس الإدارة، المهندسة منى الشمسي. ودعا الفلاسي كل الرياضيين ومن مختلف الأعمار لاستثمار الفرصة والمشاركة في الاختبارات من خلال أنديتهم للانضمام إلى المنتخب الوطني.

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