شباب الأهلي يظفر بلقب دوري الناشئين الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوج نادي شباب الأهلي بدرع مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً "الفئة الأولى، بعد تغلبه على نادي اتحاد كلباء بسداسية نظيفة، في المبارة التي جرت أمس "الجمعة" على الملعب الفرعي 2 بنادي اتحاد كلباء، ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة.

سجل أهداف شباب الأهلي، غيث لوتاه، ومحمد المنصوري، عبدالعزيز الأصبحي، خليفة سيسي، محمد يوسف وغيث المشرخ.

وسلّم عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة جمعة العبدولي درع المسابقة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بفريق شباب الأهلي.

وساهم هذا الفوز في حصد نادي شباب الأهلي بلقب المسابقة بوصوله للنقطة 19 بعد منافسة شرسة مع نادي العين الذي حقق الفوز على نادي البطائح بهدفين لهدف في الجولة ذاتها، ورفع رصيده إلى 18 نقطة.

وبدأ شباب الأهلي مشواره في المسابقة "دوري المجموعات" باللعب ضمن المجموعة الأولى، والتي أختتمها في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، حصدها من فوزه بعشر مباريات، وتعادلين، وأربع هزائم.

واستكمل مشواره في المرحلة الثانية من "دوري الفئات" إذ تمكن من حصد 19 نقطة، حققها بالفوز في 6 مباريات، وتعادل وخسارة واحدة، ووضعته تلك النتائج في صدارة جدول ترتيب الفئة الأولى التي توّج بلقبها.

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