دبا الفجيرة يطلب نقطة لإعلان أفراح جمهوره بلقب الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يحل فريق دبا الفجيرة ضيفاً على جاره دبا الحصن عند الساعة العاشرة من مساء غد الأحد في الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وعينه على تحقيق نقطة لإحراز اللقب، بينما تقام في التوقيت نفسه اليوم السبت ثلاثة مباريات لتحسين المراكز على جدول الترتيب إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع الذيد وحتا مع التعاون و"جلف اف سي" مع مصفوت.

وفي مباريات الغد، يخوض العربي مباراة هامة مع الحمرية بينما سيلعب البطائح مع مصفوت في مواجهتين يتطلع كل من الوصيف العربي 59 نقطة والبطائح 58 نقطة، لتحقيق الفوز والاستمرار بالمنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري ادنوك للمحترفين.

وتختتم الجولة بمواجهة فريقي "ستي" مع الفجيرة.

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