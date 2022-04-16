شباب الأهلي بطل سباق الحمرية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لسباق الدولة فرقي ضد الساعة فئة الكبار للدراجات والذي أقيم في الحمرية لمسافة 60 كم ومعدل سرعة وصل إلى 50 كم في الساعة، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات وشهد تواجد رئيس الاتحاد منصور بوعصيه.

وشارك في السباق 12 لاعب من 3 أندية وجاء في المركز الثاني نادي أبوظبي للدراجات، وحل ثالثاً فريق دبا الحصن، كما نظم الاتحاد بطولة الدولة ضد الساعة فرقي لفئة تحت 23 سنة، لمسافة 45 كم وبمشاركة 16 لاعب من 4 أندية، وشهد فوز نادي أبوظبي للدراجات بقيادة بطل العرب محمد المطيوعي بالمركز الأول وجاء فريق شباب الأهلي وصيفاً، فريق النصر في المركز الثالث.

حضر السباق وشهد مراسم التتويج إلى جانب رئيس الاتحاد كلاً من نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير، والأمين العام للاتحاد وياسر الدوخي، حيث قاموا بتتويج الفرق الثلاثة الفائزة.

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