الشارقة يطلب النقطة السادسة من الريان للتحليق في «سماء آسيا»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يخوض فريق الشارقة الساعة 21:15 من مساء اليوم على استاد الملك فهد في الرياض، مواجهة مهمة أمام الريان القطري، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، وسيلتقي الفريقان مجدداً بمرحلة الإياب الثلاثاء المقبل.

ويسعى الشارقة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي لرفع رصيده إلى ست نقاط، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في البطولة.

ويدخل الشارقة مباراة الريان بروح معنويات عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على الاستقلال بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية معوضاً به خسارته الأولى أمام الهلال السعودي حامل اللقب.

ويعوّل الشارقة فنياً على البرازيلي كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي والكونغولي بن مالانغو لصنع الفارق في صفوف الفريق.

ورغم أن الشارقة كان متأخراً في مباراة الاستقلال بهدف نظيف، فإنه تمكن في الشوط الثاني من تعديل النتيجة وتسجيل هدف الفوز، وذلك بفضل الخطة الفنية المحكمة، وتألق بعض اللاعبين، خصوصاً البرازيلي دوراتي الذي سجل هدف الفوز في المباراة لفريقه، ولذلك فإنه ينتظر أن يعمل الشارقة المباراة بالخطة نفسها، والطريقة التي خاض بها الفريق الشوط الثاني في المباراة، من خلال خطة لعب تعتمد على الانضباط التكتيكي الدفاعي والهجومي وتقليل الأخطاء الدفاعية التي يمكن أن يستغلها الفريق المنافس.

وينتظر أن يكون الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، قد وقف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق القطري، من خلال مباراتيه السابقتين أمام الاستقلال والهلال السعودي.

وتمثل مواجهة الفريق القطري اختباراً جديداً للفريق الشرقاوي ومدربه كوزمين، لذلك فإن الفريق مطالب بالفوز والمحافظة على المستوى الفني المميز الذي قدمه في الشوط الثاني أمام الاستقلال الطاجيكي.

في المقابل، فإن الريان القطري الذي استهل مشواره بالفوز على الاستقلال 3-2 وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، عاد وتعرض إلى خسارة كبيرة أمام الهلال في الجولة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة، لذلك فإنه يسعى بدوره للفوز في هذه المباراة وإنعاش حظوظه في المنافسة مجدداً.

ويضم الفريق القطري عدداً من اللاعبين المميزين الذين يعتمد عليهم الفريق في هذه البطولة، من بينهم الثنائي ياسين إبراهيمي ويوهان بولي اللذان سجلا أهداف الفوز الثلاثة للريان في مرمى الاستقلال. وفي المجموعة نفسها، يلتقي اليوم الهلال السعودي متصدر المجموعة حتى الآن برصيد ست نقاط مع استقلال دوشنبيه الطاجيكي الذي يتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط، بعد خسارتيه أمام الريان والشارقة.

ترتيب فرق المجموعة الأولى

1- الهلال: 6 نقاط

2- الشارقة: 3 نقاط

3- الريان: 3 نقاط

4- استقلال دوشنبيه: صفر

• «الملك» يعتمد على أوراقه الرابحة التي صنعت الفارق أمام الاستقلال الطاجيكي.

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