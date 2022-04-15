20 محطة في تحدي «سبارتن ناس» الليلي.. والإنطلاقة غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يغلق في الساعة 12 من منتصف الليلة باب التسجيل للمشاركة في تحدي «سبارتن ناس» الليلي، الذي يقام غداً في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظّم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم ثماني ألعاب رياضية، هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

ويتضمن تحدي سبارتن ناس الليلي 20 محطة (أوبستكل)، تمتد على مسافة خمسة كيلومترات، وتتنوع ما بين الجري، تسلق الحوائط القائمة والمائلة، وتسلق المانكي بار، وحمل أكياس الرمل، وحمل الأوزان، وتسلق الحبال، وجر العربات، والزحف، والقفز فوق النيران، وسيتم تتويج الفائزين الذين يتمكنون من تجاوز كل الحواجز بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن. ويتنافس المشاركون في تحدي سبارتن ناس الليلي ضمن ثلاث فئات، تتناسب مع كل المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين (الإيليت) للرجال والسيدات، وتخصص هذه الفئة للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، كما يتنافس المشاركون في فئة المجموعات العمرية التي يتم تصنيف المشاركين فيها ضمن 11 فئة عمرية، هي: 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة التي تتاح فيها المشاركة للجميع، كما تتضمن المنافسات تنظيم سباق (هوريكان)، الذي يختبر قوة تحمل المشاركين، حيث يتم فيه تخطي كل الحواجز ضمن فريق واحد، ويكون لمدة أربع ساعات، وعلى كل فرد من أفراد الفريق أن يتشارك في تخطي كل الحواجز في الوقت ذاته، وأن ينتهوا جميعاً في الوقت ذاته.

الكرة الطائرة

وتنطلق في التاسعة مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، حيث يلتقي فريق فهود زعبيل، الحاصل على المركز الأول في المجموعة الأولى، مع فريق الإمبراطور الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية في الساعة 9:00 مساء في دور نصف النهائي ببطولة الكرة الطائرة، كما يتقابل فريق الجوارح، الحاصل على المركز الأول في المجموعة الثانية، مع فريق بن ثاني الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى، في الساعة 11:00 مساء.

وتأهل فريق الجوارح إلى دور نصف النهائي، بعدما تصدر فرق المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، إذ تغلب على فريق سبايدر تيم بثلاثة أشواط نظيفة، كانت نتيجتها كالتالي: (25-19 و29-27 و25-20)، وتم اختيار اللاعب كارلوس سيلفا كأفضل لاعب في المباراة، وسجل فريق الجوارح 259 نقطة خلال الثلاث مباريات التي خاضها واستقبل 227 نقطة.

كما تأهل فريق الإمبراطور إلى نصف النهائي، بعدما حل في المركز الثاني بمجوعته برصيد سبع نقاط، حيث تغلب أخيراً على فريق زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة، كانت نتيجتها كالتالي: (25-22 و25-21 و25-21)، وتم اختيار اللاعب برانيمير كراسيموف كأفضل لاعب في المباراة، وحصد الإمبراطور سبع نقاط من ثلاث مباريات، فاز فيها بمباراتين وخسر مباراة واحدة، حيث سجل 272 نقطة، واستقبل 240 نقطة.

وكان فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني قد سبقا المتأهلين إلى دور نصف النهائي، بعدما فاز فريق فهود زعبيل على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاء في المركز الأول برصيد ثماني نقاط وسجل 311 نقطة واستقبل 283 نقطة، وفاز فريق بن ثاني على فريق إتش أم أس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاء في المركز الثاني برصيد خمس نقاط وسجل 295 نقطة واستقبل 282 نقطة.

• فهود زعبيل يواجه الإمبراطور.. والجوارح مع بن ثاني في نصف نهائي «الطائرة»

علي عمر: مستويات فنية رائعة وحضور قوي لنجوم الطائرة

أشاد عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا، علي عمر البلوشي، بالمستوى الفني للمشاركين في جميع المنافسات. وقال في تصريحات صحافية: «إن النسخة الحالية من الدورة تعتبر الأفضل في المستوى الفني للرياضيين، خصوصاً في رياضة الكرة الطائرة، حيث أسهم قرار اللجنة المنظمة بتغيير بعض لوائح المنافسات المتعلقة بعدد المشاركين من مختلف الجنسيات في حضور عدد أكبر من نجوم اللعبة من دولة الإمارات والمنطقة ومختلف دول العالم، ما انعكس بالإيجاب في زيادة قوة المنافسة».

وأضاف البلوشي: «فرق الكرة الطائرة قدمت مستويات فنية رائعة، وأتاحت لجمهور البطولة مشاهدة لاعبين كبار من مختلف الدول، وهو الأمر الذي زاد من متعة المشاهدة وقوة التنافس، كما أضاف الكثير لرياضيينا من لاعبي الأندية في الدولة ومنتخبنا الوطني، الذين يتدربون ويلعبون مع لاعبين بمواصفات عالمية، ويستفيدون منهم في أسلوب التدريب واللعب ومواجهة أقوى المنافسين».

وثمّن عضو اللجنة المنظمة للدورة جهود مديري الفرق في اختيار اللاعبين والمدربين وجذب الرعاة لتكوين فرق قوية وتقديم أروع المباريات.

انطلاق ربع نهائي البادل تنس

تنطلق اليوم منافسات ربع النهائي في فئة المتوسط رجال وفئة المبتدئين وفئة المتوسط سيدات، حيث يلتقي في فئة المتوسط رجال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى المرزوقي مع فيرنانديو مينديز وإنريك جونزاليز في الساعة 10:30 مساء، ويلتقي الثنائي إجناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز مع الثنائي جوناثان آلان جرين وأميش كالان، كما يلتقي الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي مع الثنائي كارل شفيق مشنتف وميشيل ماكسوديان، ويلتقي الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري مع الثنائي سلطان علي وأوسكار آرس.

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