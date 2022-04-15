المصدر: الإمارات اليوم

مليون

رفض لاعب محلي اقتراح شركة كرة القدم بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، العمل في قطاع الناشئين الموسم المقبل، أو الحصول على منصب إداري والاكتفاء بمسيرته مع كرة القدم، على الرغم من انتهاء الموسم، إذ يرى في موافقته التنازل عن مليون درهم عن الموسم المتبقي في عقده.

ترشيح

رشّح مشرف قطاع الناشئين في أحد الأندية أربعة لاعبين لتوقيع عقود احتراف معهم للموسم المقبل، إلا أن إدارة شركة كرة القدم أجّلت الموافقة على هذا المقترح، قناعة منها بأن اللاعبين المحليين سيتوافرون في سوق الانتقالات، بعد قرار رابطة المحترفين تقليص عدد اللاعبين المواطنين اعتباراً من الموسم المقبل.

بطولات

استغل عدد من لاعبي دوري المحترفين وبطولة الدرجة الأولى (الهواة) توقف الدوري بالمشاركة في بطولات رمضانية أقيمت في رأس الخيمة وعجمان.

أضواء

يحاول مسؤول رياضي بارز العودة إلى الأضواء، بعد غياب طويل عن الساحة الرياضية، ضمن مساعيه للعودة إلى شغل منصب رياضي في اتحاد لعبة جماعية.

صفقة

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المحترفين اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب دولي سابق، تألق مع فريقه في الموسم الحالي، بعدما كان اللاعب نفسه مرشحاً للنادي في بداية الموسم، ولكن الصفقة لم تتم بداعي عدم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

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