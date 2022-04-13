«الجوارح» يُحلّق بـ «الطائرة».. وتحدي «سبارتن» السبت المقبل

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تصدّر فريق الجوارح ترتيب المجموعة الثانية من منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وكان فريق الجوارح قد فاز على زعبيل 3-صفر، بواقع (25-21 و25-23 و25-16)، وتفوّق فريق الإمبراطور بصعوبة على سبايدر تيم 3-1 بواقع (25-14 و25-20 و21-25 و25-12).

وشهدت مباريات البطولة حضوراً لبعض الشخصيات العامة، وأبرزهم: الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، الذي تابع مباراة الجوارح وزعبيل وجانباً من منافسات بطولة البادل تنس، اذ التقى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، لتهنئته بفوز المنتخب الوطني بلقب البطولة الخليجية الأولى للبادل تنس، والتطور اللافت الذي تشهده اللعبة في الدولة، كما تابع القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، جانباً من مباراة الإمبراطور وسبايدر تيم، والتقى عدداً من اللاعبين، مشيداً بالمستويات القوية التي تشهدها منافسات البطولة.

«سبارتن ناس» الليلي

ويتواصل التسجيل للمشاركة في منافسات تحدي سبارتن ناس الليلي المقرر السبت المقبل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، وتتاح فيه المشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق، ويستمر التسجيل حتى الجمعة المقبل.

بطولة «البادل تنس»

وشهدت بطولة البادل تنس منافسات قوية، حيث أقيمت تسع مباريات للرجال في فئة المحترفين وفئة الإماراتيين والمقيمين والفئة المتقدمة، حيث أقيمت منافسات ربع النهائي في فئة الإماراتيين والمقيمين، وتأهل إلى نصف النهائي روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي، بعد فوزهما على حمد عبدالله وفرانشيسكو خافير رودريجيز بنتيجة 6-3 و6-1، وتأهل سعيد محمد المري وخافير جارسيا لوبيز بعد انسحاب سالم الهولي علي وخافير كويروس جارسيا، وتأهل محمد أحمد أهلي وماسون تشافي، بعد فوزهما على خالد الشامسي عبدالله وأندريس بيريز فييرا بنتيجة 6-3 و6-4، وتأهل عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إيكاردو الكوريسا، بعد فوزهما على ناصر الكتبي وخافير سانتونجا بنتيجة 6-3 و6-1.

وفي منافسات ربع النهائي في الفئة المتقدمة للرجال تأهل خافيير جارسيا لوبيز ومارتن نوشيز، بعد فوزهما على سامي السيد وتشافي ماسون بنتيجة 6-0 و6-0، وتأهل روبرتو رودريجيز وأنتونيو كاردونا توني، بعد فوزهما على فرانشيسكو فيراو وخافير رودريجيز بنتيجة 7-5 و6-4، وتأهل تشافي دي بينيتو فريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو، بعد انسحاب روك باليستر ريلات وروبين دي لا ريد، وتأهل سيرجيو إيكاردو الكوريسا وجابريل إسبيليتا فونت، بعد فوزهما على خالد الشامسي عبدالله وريان ويات بنتيجة 6-2 و6-1.

وفي فئة المحترفين رجال، تأهل الثنائي سيجي ميوس وكينيث كاوينبيرج، بعد فوزهما على الشيخ راشد بن عمار النعيمي، وفيرمين باتاتا فيريرا بنتيجة 6-0 و6-4، وتأهل دين ماكفارلان وفديريكو موراليس جوردان، بعد فوزهما على محمد الشامسي علي وسالم الهولي بنتيجة 7-5 و4-6 و10-7، وتأهل الثنائي عمر محمد إبراهيم وعامر أهلي، بعد انسحاب سعيد البلوشي مالك ومحمد بن عبود، كما تأهل الثنائي جان إيريك مورتين دانيل بينز ومارو دياز، بعد فوزهما على أندريس روجاس سيباستيان وبيدرو روجاس بنتيجة 6-3 و 7-5.

• فريق «الجوارح» فاز على «زعبيل» 3-صفر و«الإمبراطور» على «سبايدر تيم» 3-1.

• التسجيل في منافسات «تحدي سبارتن ناس الليلي» متواصل، بمشاركة الرجال والسيدات من جميع الجنسيات.

• 9 مباريات للمحترفين والإماراتيين والمقيمين والمتقدمة شهدتها بطولة «البادل تنس».

سوق دبي الحرة راعياً رئيساً لدورة ند الشبا

جدّدت سوق دبي الحرة رعايتها دورة ند الشبا في نسختها التاسعة لتكون راعياً رئيساً، ووقّع عقد الرعاية، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة صلاح تهلك.

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