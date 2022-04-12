«أبيض الشواطئ» يهزم لبنان ودّياً استعداداً لـ «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تغلّب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره اللبناني 4-3 في المباراة الدولية الودية، أول من أمس، على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي.

وسجل أهداف منتخبنا الوطني كل من وليد المحمدي (هدفين)، وجمال محمد، وعبدالله عباس.

وتأتي هذه المباراة ضمن ست تجارب ودية يخوضها منتخبنا أمام منتخبي لبنان وسويسرا، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي، والمقررة إقامتها في شهر يونيو المقبل.

ويواجه أبيض الشاطئية تحت قيادة المدرب الإسباني راميرو أماريللي منتخب لبنان مساء اليوم، في الودية الثانية الساعة الـ10 مساء، على الملعب ذاته، على أن يلتقي المنتخبان مجدداً في 12 أبريل في التجربة الثالثة.

وستتواصل التجارب الودية للمنتخب بثلاث مواجهات أخرى أمام منتخب سويسرا، والمقرر لها أيام 14 و15 و16 من الشهر ذاته.

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