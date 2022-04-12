سقوط جديد للجزيرة في دوري أبطال آسيا.. خسر من الشباب بنتيجة ثقيلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقى فريق الجزيرة خسارته الثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك على يد الشباب السعودي بثلاثية نظيفة، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من المسابقة بعدما كان قد خسر في الجولة الأولى على يد القوة الجوية العراقي 1-2.

ولم يقدم الجزيرة ما يشفع له خلال اللقاء وتلقى الأهداف الثلاث على مدار شوطي المواجهة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

واستقبل الجزيرة هدفاً مبكراً في الدقيقة السادسة بواسطة كارلوس جونيور، وأضاف زميله تركي العمار الهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما عاد كارلوس جونيور وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وأصبح الجزيرة مطالباً بالفوز في المباريات الأربع المتبقية لدخول سباق المنافسة على الصعود للدور الثاني وتفادي الخروج من مرحلة المجموعات للمرة السابعة.

وفي المباراة الثانية، فاز مومباي سيتي الهندي على القوة الجوية العراقي بهدفين مقابل هدف.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الخميس، إذ يلتقي القوة الجوية مع الشباب، والجزيرة مع مومباي سيتي.

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