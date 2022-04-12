الشارقة يحول تأخره "آسيوياً".. ويحسم مواجهة الاستقلال في 3 دقائق

المصدر: منصور السندي - دبي

حوّل الشارقة تأخره أمام فريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بهدفين خلال المواجهة التي جمعتما اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد في الرياض ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، ليحصد "الملك" أول ثلاث نقاط محققا فوزه الأول في البطولة فيما بقي الفريق الطاجيكي دون رصيد.

وعلى الرغم من أن الفريق الطاجيكي كان الأفضل في الشوط الأول وترجم ذلك بتقدمه خلاله بهدف سجله اللاعب مانوشخر دز اليلوف "29" مستغلا غياب التغطية الدفاعية الا أن الشارقة تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني وفرض سيطرته على مجريات اللعب ليضرب بقوة في المباراة.

ونجح لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس من تسجيل هدف التعادل"54" من تسديدة صاروخية قوية ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة.

وبعد ثلاث دقائق فقط يتمكن البرازيلي بيرنارد دوراتي من تسجيل الهدف الثاني" 57"، وتلقى لاعب الشارقة خالد الظنحاني البطاقة الحمراء" 85" بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسيلعب الشارقة مباراته الثالثة في هذه البطولة أمام الريان القطري في 19 الجاري في حين سيواجه الهلال السعودي نظيره استقلال دوشنبيه الطاجيكي.

وأهدر لاعبي الشارقة البرازيلي كايو لوكاس والكنغولي بن مالانغو وعبد الله كاظم فرصا سهلة خصوصا في الشوط الأول بسبب التسرع غياب التركيز واللمسة الأخيرة

وفي ذات المجموعة حقق الهلال السعودي حامل اللقب فوزا كبيرا على الريان القطري بثلاثة أهداف نظيفة متصدرا ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه السابق على الشارقة فيما بقى الريان في ثلاث نقاط حصدها بالفوز على الاستقلال.

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