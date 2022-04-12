رابطة المحترفين الإماراتية تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان، الإثنين، عن فوز عبدالله رمضان نجم الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى حارس العين كأفضل حارس مرمى، وسيرجي ريبروف مدرب العين كأفضل مدرب، وذلك في جوائز الأفضل الشهرية عن شهر مارس، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية "اتصالات".

وجاء فوز الثلاثي بعد تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ولمدة 48 ساعة.

وتفوق عبدالله رمضان في التصويت محققاً 1525 نقطة، يليه حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء بـ 1103 نقاط، تولاني سيريرو لاعب الجزيرة 683 نقطة، ثم جويلهرم فييرا لاعب الظفرة بـ 645 نقطة، وجواو بيدرو بـ 322 نقطة.

من جانبه حقق خالد عيسى، نجم العين، جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الرابعة، بعد أكتوبر، نوفمبر، وفبراير، بعدما حقق 1869 نقطة، يليه فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس بـ 1275 نقطة، ثم علي خصيف حارس مرمى الجزيرة بـ 1134 نقطة.

وواصل سيرجي ريبروف، مدرب العين، احتكاره لجائزة أفضل مدرب طوال الموسم الحالي، بفوزه بها للمرة السابعة على التوالي، بعدما جمع 1835 نقطة، يليه مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بـ 1236 نقطة، ثم دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بـ 1207 نقاط.

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