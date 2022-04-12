الهلال السوداني والنجم الساحلي يشاركان في بطولة بني ياس الدولية

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

كشفت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن إقامة النسخة الأولى من البطولة الدولية للناشئين تحت 17 عاماً وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة أندية بني ياس والعين والوحدة والجزيرة، الوصل، إلى جانب اندية الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي والنجم الأحمر الصربي.

وذكر بيان صادر عن النادي أن البطولة ستنطلق يوم الأحد المقبل وعلى مدار 10 أيام بملعب الشامخة، والتي تأتي في إطار منح الأندية المزيد من الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة من خارج الدولة.

وقال عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم المدير التنفيذي للنادي، محمد علي الجنيبي بأن البطولة تحظى باهتمام كبير من نادي بني ياس وأنهم يدركون أهمية الاهتمام باللاعبين في مثل هذا العمر بغرض صقلهم وجعلهم على أتم الجاهزية للمشاركة مستقبلاً مع الفريق الأول.

وأضاف: "المدارس الكروية المشاركة بالبطولة ستضيف الكثير لقيمتها الفنية خصوصاً مع اختلاف المدارس المشاركة سواء من أفريقيا أو من أوروبا او من خلال تواجد عدة أندية محلية".

يذكر أن الهلال السوداني كان قد شارك في البطولة الدولية التي نظمها نادي بني ياس لفريق الأول في عام 2010.

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