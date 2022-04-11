ختام بطولة الثقة الرمضانية الأولى للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، بطولة الثقة للمعاقين الأولى للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي الثقة للمعاقين، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة ممثلين لثمانية أندية هي: الثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وعجمان للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية ونادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت نتائج بطولة فئة المعاقين عن فوز نادي الثقة للمعاقين بكأس البطولة بحصول لاعبه محمد عبدالله حسن على المركز الأول برصيد ست نقاط، وحلّ بالمركز الثاني اللاعب حمد بلال حسين من نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما ذهب المركز الثالث لنادي عجمان للمعاقين للاعبه فتحي محمد الحضرمي.

وفي فئة البطولة المفتوحة حقق لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالعزيز الشامسي المركز الأول برصيد ثماني نقاط، فيما حلّ ثانياً لاعب نادي مليحة الثقافي الرياضي عبدالله راشد العوضي برصيد سبع نقاط، وجاء ثالثاً اللاعب أحمد علي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالرصيد نفسه.

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