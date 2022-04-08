نجمة منتخب الدراجات صفية الصايغ تنضم إلى "فريق الإمارات للمحترفين"

المصدر: وكالات

أعلنت صفية الصائغ قائدة منتخب الإمارات للدراجات للسيدات انضمامها رسميا إلى فريق "الإمارات ADQ" للدراجات لتصبح أول إماراتية وعربية تنضم إلى فريق دراجات للمحترفين، في خطوة جديدة نحو مشوارها للمنافسة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب في اللعبة حيث تخوض تجربتها الجديد بداية من يونيو المقبل في أوروبا.

وكانت صفية الصايغ نالت الميدالية البرونزية الآسيوية خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية للدراجات والتي أقيمت الشهر الماضي طاجيكستان، والتي تعد أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، حيث حققتها في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاما.

وأعربت الصايغ في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن سعادتها بما حققته خلال الفترة الماضية بعد حصولها على الميدالية البرونزية التاريخيه، مؤكدة أن هذا الانجاز دافع كبير لها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انضمامها رسميا إلى فريق المحترفين "الإمارات ADQ".

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