اتحاد الكرة الإماراتي يناقش برنامج ورؤية أروابارينا لمباراة "ملحق المونديال" أمام إستراليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني الأول خلال مشواره في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني والإداري للأبيض للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام المنتخب الاسترالي التي تقام في السابع من يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمنى مجلس الإدارة في بيان صحافي أصدره عقب إجتماعه الدوري عقد، أمس الخميس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة راشد بن حميد النعيمي التوفيق لفرق أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا, التي انطلقت في المملكة العربية السعودية، آملا تحقيق نتائج إيجابية تصل بسفراء الكرة الإماراتية إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه "ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال, أهمها توصيات لجنة المنتخبات الوطنية التي تتعلق ببرنامج المنتخب الوطني الخاص بمباراة الملحق الآسيوي ورؤية الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، وبرنامج إعداد المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل ، حيث سيقيم المنتخب معسكرا في أوزبكستان ، وسيخوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات الآسيوية" .

وتابع "ناقش مجلس الإدارة المسابقات المقترحة للفريق الأول, التي تنظمها لجنة المسابقات في الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023 واللائحة التنظيمية لهذه البطولات ، حيث وجه المجلس بعقد ورش عمل بحضور ومشاركة الأندية المعنية لدراسة كل الجوانب الخاصة بالمسابقات المقترحة قبل اعتمادها ، كما هو الحال بالنسبة لأعداد اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم في هذه البطولات ، وكذلك بطولات المراحل السنية" .

واعتمد المجلس توصية لجنة الحكام باعتماد نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين التي أقيمت في شهر فبراير الماضي وبلغ عددهم 38 حكماً ، فيما تم الاطلاع على تقرير مستجدات استراتيجية الاتحاد ، وتقرير لجنة الكرة النسائية, الذي تناول المشاركات المقبلة لمنتخبات السيدات في مختلف البطولات على مستوى اتحاد غرب آسيا والاتحاد الآسيوي ، واعتماد استحداث منتخب كرة قدم الصالات للسيدات .



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