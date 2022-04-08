«بن ثاني» يتصدر في انطلاق منافسات «الطائرة» بدورة ند الشبا

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

شهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا مباراتين قويتين في أول أيامها، وسط حضور جماهيري مكثف، حيث فاز فريق فهود زعبيل على فريق إتش إم إس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وفاز فريق بن ثاني على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقام المنافسات ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية».

وتصدر فريق بن ثاني قائمة الفرق التي تنافست في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى محققاً نقطتين، حيث سجل 111 نقطة في مجموع الأشواط وعليه 101 نقطة فقط، تلاه فريق فهود زعبيل الذي حصد نقطتين أيضاً، وسجل 111 نقطة وعليه 103 نقاط، وحل إتش إم إس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، مسجلاً 103 نقاط، وعليه 111 نقطة، وجاء فريق المفاجأة في آخر القائمة برصيد نقطة مسجلاً 101 نقطة، وعليه 111 نقطة.

في جانب آخر، تشهد شوارع منطقة ند الشبا تنافساً قوياً بين أكثر من 1350 دراجاً من مختلف الأعمار والجنسيات والفئات في سباق الدراجات الهوائية الذي يستمر على مدار يومين، وتنطلق منافساته الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، ويمتد لمسافة 77 كيلومتراً، ويتنافس المشاركون ضمن فئات متنوعة للفردي والفرق.

ويقام اليوم سباق أصحاب الهمم وسباق الفئة المفتوحة للرجال فردي وفرق، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويمتد السباق لمسافة 77 كيلومتراً، بينما يمتد سباق أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومتراً.

فيما يقام غداً سباق فئة الهواة المواطنين فردي وفرق، والفئة المفتوحة لسيدات الفردي والفرق، وفئة الهواة المواطنات فردي وفرق، وفئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة لمسافة 40 كيلومتراً.

في جانب آخر، انضمت مؤسسة الإمارات إلى قائمة رعاة دورة ند الشبا، حيث أصبحت راعياً استراتيجياً للدورة، من خلال برنامج (تكاتف) التطوعي، ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي، أمين عام المجلس سعيد حارب، ومحمد الحوسني، مدير القيادة والتمكين ومدير برامج مؤسسة الإمارات.

وشهدت بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة فوز خورفكان للمعاقين على فريق القيادة العامة لشرطة دبي، بنتيجة 39–14، كما فاز فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على دناتا للسفريات بنتيجة 31–6، ضمن المجموعة الأولى، كما فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 43–12، وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق دائرة المالية بدبي بنتيجة 30–13، ضمن المجموعة الثانية.

• مؤسسة الإمارات شريك استراتيجي للنسخة التاسعة لدورة ند الشبا من خلال برنامج «تكاتف».

فوز قطر والكويت وعمان في «البادل تنس الخليجية»

شهدت منافسات البطولة الخليجية للبادل تنس منافسات قوية بين الفرق، حيث فاز منتخب قطر على منتخب السعودية بثلاث مباريات، كما فاز منتخب الكويت على منتخب عمان بثلاث مباريات.

وفي منافسات السيدات فاز منتخب الكويت على منتخب السعودية بثلاث مباريات، مقابل فوز المنتخب العماني على منتخب الإمارات بمباراتين مقابل مباراة.

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