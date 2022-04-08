منتخب «الهوكي» يهزم تركيا ويقترب من إنجاز كبير

المصدر: دبي ■ وام

واصل منتخب هوكي الجليد تقديم عروضه القوية في بطولة كأس العالم «المستوى الثالث أ» المقامة حالياً في لوكسمبورغ، وحقق الفوز الثالث له أول من أمس، على منتخب تركيا بنتيجة 13/ 4، ليتصدر منافسات البطولة برصيد 9 نقاط، ويقترب كثيراً من الفوز باللقب، والتأهل للمشاركة في مونديال المستوى الثاني، فيما توقف رصيد المنتخب التركي عند 6 نقاط.

وتعد مباراة تركيا ونتيجتها المميزة أهم خطوة في مسيرة الفوز بالمركز الأول في البطولة، حيث إن المنتخب التركي مصنف من أقوى المنتخبات المشاركة، والفوز عليه يجعل منتخبنا أمام خطوة أخيرة مع لوكسمبورغ صاحب الأرض للفوز باللقب. وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة: «نواجه منتخبات قوية في البطولة، والسبب الأساسي في تفوقنا عليهم الإعداد الجيد ودراسة المنافسين بدقة من قبل الجهاز الفني، والروح القتالية العالية والتركيز الكبير من اللاعبين».

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