انطلاق كأس منصور بن زايد.. «مكتب الأمين العام» يتصدّر المجموعة الأولى

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتُتحت مساء أول من أمس، النسخة التاسعة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف المنافسات، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، راشد العامري، ومدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي سلطان الحميري، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، والأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري، إلى جانب حضور لافت للشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي بالدولة.

ودشن فريق مكتب الأمين العام مشوار الحفاظ على لقبه بالفوز على فريق دائرة القضاء بهدف دون مقابل في المواجهة الافتتاحية للبطولة، وجاء الهدف الوحيد عن طريق بناني إدريس، وفي اللقاء الثاني، استطاع نادي سيتي غولف الخروج بنتيجة التعادل، بعدما كان فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية متقدماً بهدف أحرزه سيف النعيمي عبر ركلة جزاء، وجاء التعادل لسيتي غولف عن طريق علي محمد زينل.

وتصدّر فريق مكتب الأمين العام المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وجاء خلفه كلّ من سيتي غولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بنقطة لكل منهما، بينما يتواجد فريق دائرة القضاء رابعاً برصيد خالٍ من النقاط. يذكر أن المجموعة الثانية تضم كلاً من وكالة أنباء الإمارات (وام)، وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، إضافة إلى مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية. وأشرف على إدارة مباريات اليوم الأول من منافسات البطولة، الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي، وكذلك نواف الزيودي. وثمّن راشد العامري رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأكد أن أهمية البطولة تكمن في بعدها الاجتماعي واستغلال وقت الشباب في تطوير مهاراتهم وممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة التقارب بين جميع المشاركين والجماهير الحاضرة خلال الشهر الفضيل، متمنياً المزيد من النجاح والتوفيق لجميع الفرق.

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