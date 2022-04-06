سيف بن فطيس في المركز الـ 21 بكأس العالم للرماية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» بمدينة ليما عاصمة بيرو، التي يمثلنا فيها الرامي سيف بن فطيس، والتي حظيت بمشاركة 57 رامياً يمثلون 20 دولة، بينهم خمس دول عربية هي: الإمارات والكويت والسعودية وقطر وفلسطين. واحتل نجم المنتخب الوطني سيف بن فطيس المركز الـ21 برصيد 116 طبقاً من أصل 125 طبقاً، وجاء الرامي الفلسطيني ياراد مارسيلومال في المركز الـ13 برصيد 120 طبقاً، واحتل الرامي القطري راشد صالح العذبة المركز الـ18 برصيد 117، وجاء الرامي الأولمبي عبدالله الرشيدي في المركز الـ25 برصيد 115 طبقاً، وحلّ الرامي السعودي الأمير سعود آل سعود في المركز الـ36 برصيد 111 طبقاً. وحصد ذهبية البطولة رامي بيرو نيكولاس سبينوسا (27 عاماً)، وهي أول ذهبية دولية يحصل عليها في رماية الإسكيت، حيث سبق له الفوز بذهبية بطولة العالم عام 2013 في رماية التراب، وتلاه في المركز الثاني الرامي الأرجنتيني لمخضرم فيدريكو جيل، ونال الميدالية الفضية، ثم الرامي الأميركي ستيوارت هايدن ثالثاً، وحصل على الميدالية البرونزية.

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