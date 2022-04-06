لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تغرم نادي الشارقة بسبب مخالفة "خصوصية المستندات الرسمية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.



ونظرت لجنة الانضباط في الإحالة الواردة لها أصولاً والمتعلقة بمخالفة نادي الشارقة للوائح والأنظمة المعمول بها في اتحاد الكرة بما يتعلق بخصوصية المستندات الرسمية ، حيث قررت اللجنة توجيه عقوبة الانذار لنادي الشارقة وغرامة مالية قدرها ( خمسة وعشرون ألف درهم ).



كما فرضت غرامة مالية على نادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى قدرها (عشرة ألاف وخمسمائة درهم) لحصول لاعبيه على سبع بطاقات في المباراة الواحدة.



وقررت خسارة نادي انتر سيتي لمباراته ضد فريق جلف يونايتد بنتيجة ( 0 – 3 ) وتحمله تكاليف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، كما وجهت عقوبة الانذار لنادي الغربية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وعاقبت نادي فليتوود يونايتد بعقوبة لفت النظر للسبب ذاته، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.



وفي بطولة كأس الشباب تحت 21 عاماً، قررت إيقاف لاعبي نادي الرمس حمد الطنيجي ، ومحمد الشحي مباراتين وتغريمه كل منهما مبلغ وقدره (ألفان درهم) لتلفظهما على حكم المباراة بعبارات غير اللائقة.



ووجهت اللجنة عقوبة الانذار لنادي عجمان في دوري الشباب تحت 19 عاماً، لدخول أحد اللاعبين من غير المسجلين أو المخولين بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين، وعاقبت المدير الفني لفریق نادي النصر عبدالله الجسمي بعقوبة الإنذار وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم للتلفظ على الحكم بعبارات غير الائقة وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة.

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