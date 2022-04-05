«يد الشارقة» تقتنص النصر.. وتواجه الجزيرة في نصف نهائي الكأس

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق فريق كرة اليد في نادي الشارقة انتصاراً مستحقاً على النصر بفارق أربعة أهداف وبنتيجة «29-25»، في مباراة جمعتهما أول من أمس على صالة نادي شباب الأهلي لحساب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة لمرحلة الرجال، والذي سجل انتزاع الجزيرة لفوزٍ صعب على مليحة بواقع «25-24» في مباراة أقيمت على صالة نادي الوصل.

واستهل الدور ربع النهائي، مساء الجمعة الماضي، بفوز الوصل على دبا الحصن «27-21»، وشباب الأهلي على العين «29-27».

وقضى نظام مسابقة الكأس بأن تقام المباريات على ملاعب محايدة وبنظام خروج المغلوب، ليضرب الشارقة بتخطيه عقبة الدور ربع النهائي موعداً السبت المقبل مع الجزيرة في الدور نصف النهائي، على أن يواجه شباب الأهلي في الدور ذاته فريق الوصل.

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