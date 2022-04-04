انتصارات مهمة للبطائح والعربي ودبا الحصن والحمرية في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

فاز فريق البطائح على مضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ البطائح على مركز الوصيف برصيد 58 نقطة، ويقترب خطوة مهمة نحو التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بينما تجمد رصيد حتا عند 40 نقطة.

وأبقى العربي على حظوظه قوية، بعد أن فاز على ضيفه الرمس بهدف مقابل لاشيء، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الرمس عند 17 نقطة. وفي مباراة ثالثة، فاز دبا الحصن على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، ليصبح رصيد دبا الحصن 53 نقطة رابعاً، والتعاون 19 في المركز الـ12.

فيما فاز الحمرية على «ستي» بخماسية نظيفة، ليصبح رصيد الحمرية 50 نقطة في المركز الخامس، و«ستي» بتسع نقاط في المركز الأخير.

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