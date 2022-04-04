«الصقور» تبحث عن طوق النجاة في مواجهة الوحدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يبحث فريق الإمارات عن طوق النجاة عندما يستضيف الوحدة في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة التي تقام في استاد الإمارات برأس الخيمة عند الساعة 22:00 من مساء اليوم، وهو اللقاء الذي يبحث فيه صقور رأس الخيمة عن النقاط الثلاث من أجل محاولة الهروب من الهبوط، بعد الوجود حالياً في مؤخرة جدول ترتيب البطولة.

ونجح الإمارات في تحقيق فوز مهم على خورفكان في الجولة 19 بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي أحيت الأمل من جديد لجمهور رأس الخيمة لبقاء ممثل الإمارة الوحيد في دوري المحترفين، بينما خسر فريق الوحدة أمام المتصدر فريق العين، ويبحث عن العودة من جديد، واستمرار المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعد اقتراب الجزيرة الذي يبتعد بنقطة واحدة فقط عن أصحاب السعادة، وهو ما يجعل هناك صعوبة أمام خسارة أي نقطة إضافية. وعانى فريق الإمارات في الدور الأول من البطولة، بعد أن جمع نقطة واحدة في 11 مباراة، قبل أن يتم تغيير الجهاز الفني، ويقود المدرب المصري أيمن الرمادي الفريق، وينجح في تحقيق أربع نقاط بالتعادل أمام الشارقة والفوز على عجمان، وهو ما أعطى الفريق دفعة معنوية وتفاؤلاً بإمكانية البقاء في البطولة، خصوصاً بعد الوصول إلى النقطة التاسعة، ويبتعد بنقطة واحدة العروبة، وبست نقاط عن الظفرة الذي اقترب من البقاء في الدوري بعد تغيير الجهاز الفني للفريق.

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