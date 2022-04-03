فوز البطائح والعربي ودبا الحصن والحمرية في "دوري الأولى"

المصدر: محمد فاضل – دبي

فاز فريق البطائح على مضيفه حتا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ على مركز الوصيف برصيد 58 نقطة ويقترب خطوة مهمة نحو التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بينما تجمد رصيد حتا عند 40 نقطة.



وأبقى العربي على حظوظه قوية بعد أن فاز على ضيفه الرمس بهدف مقابل لا شيء ليصعد رصيده الى 56 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد الرمس عند 17 نقطة، بينما فاز دبا الحصن على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدفين ليصبح رصيد دبا الحصن 53 نقطة رابعا والتعاون 19 في المركز الثاني عشر.



وفي لقاء أخر فاز الحمرية على "سيتي" بخماسية نظيفة ليصبح رصيد الحمرية 50 نقطة في المركز الخامس، يبقى فريق” سيتي" بتسعة نقاط في المركز الأخير.

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